Questo contenuto è stato pubblicato il 22 settembre 2018 19.48 22 settembre 2018 - 19:48

Circa 300 persone hanno sfilato oggi per le vie di Ginevra in occasione della giornata mondiale dei sordi. I manifestanti deplorano la mancanza di risorse volte a facilitare la vita ai non udenti.

In Svizzera circa 10'000 persone soffrono di sordità. Il numero di persone che riscontrano difficoltà uditive è invece molto più alto e si situa tra 800'000 e un milione.

