17 novembre 2009

GINEVRA - Le vendite di orologi di lusso organizzate da Christie's a Ginevra hanno totalizzato un giro d'affari di 19,1 milioni di franchi. Una collezione di dieci orologi Patek Philippe è stata aggiudicata per 5,8 milioni, mentre un orologio da polso in oro dello stesso orologiaio ha raggiunto da solo la somma di 2,4 milioni.

L'orologio, il cui prezzo era stimato fra 1 e 1,5 milioni di franchi, è stato acquistato da un museo privato elvetico, precisa la casa specializzata in un comunicato. Un collezionista europeo si è invece attribuito un Rolex d'oro per la somma di 597'000 franchi. Alle vendite hanno partecipato 900 persone provenienti dal mondo intero.

