Un uomo e una donna sono morti stamane verso le 7.00 in un incidente stradale a Versoix (GE). La loro vettura si è schiantata contro il muro di un sottopassaggio autostradale, indica la polizia cantonale. I due, di nazionalità svizzera, erano domiciliati a Nyon (VD).

Ad allarmare i soccorsi è stato un altro automobilista che circolava sulla stradina che passa sotto l'A1: l'uomo ha segnalato un veicolo accidentato. Giunti sul posto, i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso dei due.

Stando alle prime ricostruzioni, la vettura circolava sull'autostrada in direzione di Losanna. Per ragioni ancora da chiarire, avrebbe sbandato, uscendo dalla carreggiata, per poi travolgere il guardrail e precipitare per alcuni metri finendo sulla stradina sottostante. Il veicolo ha terminato la corsa cozzando violentemente contro il muro del sottopassaggio. Per i due occupanti, un uomo nato nel 1983 e la moglie nata nel 1986, non c'è stato nulla da fare.

Neuer Inhalt Horizontal Line