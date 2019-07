L'ex sindaco in sciopero della fame davanti alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) per denunciare i bombardamenti dell'esercito siriano (foto tratta dalla sua pagina Twitter).

L'ex sindaco di Aleppo Est Brita Hagi Hassan è stato allontanato lunedì dal servizio di sicurezza dall'Ospedale universitario di Ginevra (HUG) dopo un litigio con il personale del pronto soccorso. Due agenti, che hanno ricevuto dei colpi, lo hanno denunciato.

L'informazione, rivelata dalla "Tribune de Genève", è stata confermata oggi dal portavoce dell'ospedale Nicolas de Saussure. Il nosocomio ha annunciato di aver denunciato la situazione alle autorità competenti. Brita Hagi Hassan, sindaco del distretto orientale della città siriana quando era sotto il controllo dei ribelli, è stato accompagnato al posto di polizia da una pattuglia.

Secondo la Tribune de Genève, Brita Hagi Hassan è stato ascoltato da un procuratore prima di essere rilasciato ieri in fine di giornata. È poi tornato in Francia, paese che gli ha offerto asilo.

Un amico ginevrino di origine siriana dell'ex sindaco è stato dal canto suo tenuto in guardina per 24 ore, interrogato da un procuratore e condannato a una pena pecuniaria sospesa di 60 aliquote giornaliere da 90 franchi per violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.

Brita Hagi Hassan è sotto i riflettori da fine 2016, quando la battaglia per la riconquista di Aleppo est - condotta dalle forze siriane e il loro alleato russo - era in pieno svolgimento.

