Questo contenuto è stato pubblicato il 14 marzo 2018 17.46 14 marzo 2018 - 17:46

Un individuo è stato sorpreso al Salone dell'automobile, in corso a Ginevra, mentre filmava sotto le gonne delle hostess. È stato arrestato e accusato di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini.

È stata una delle vittime a smascherare l'uomo dal comportamento scorretto, colto in flagrante mentre trasportava un sacco di carta contenente una telecamera, dissimulata a sua volta in una scatola in cartone, riferisce la polizia cantonale in un comunicato.

Gli agenti che hanno arrestato l'uomo - un cittadino francese nato nel 1980, residente in Francia - lo hanno trovato in possesso di una borsa provvista di una base e di un foro nel quale inserire una telecamera, uno zaino con un'apertura destinata ad un obiettivo, una telecamera e un telecomando.

Le immagini recuperate dagli agenti dimostrano che l'individuo ha ritratto numerose hostess del Salone da angolazioni diverse.

