Un incendio è divampato ieri sera in un piccolo edificio nella zona residenziale di Conches, alla periferia di Ginevra. Il tetto dell'immobile è completamente distrutto, ma la maggior parte dei 27 inquilini hanno potuto ritornare nei loto appartamenti.

Non ci sono feriti. Un bambino è stato ricoverato in ospedale per un controllo di routine.

Ci sono volute diverse per domare le fiamme, divampate nella soffitta della casa intorno alle 00:15. "L'incendio è stato contenuto alle 4:42 del mattino." ha detto un responsabile dei vigili del fuoco all'agenzia Keystone-ATS.

È stata avviata un'indagine per determinare le cause del sinistro.

Neuer Inhalt Horizontal Line