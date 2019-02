Il consigliere di Stato del PLR Pierre Maudet è stato il membro del governo cantonale ginevrino più spendereccio nella legislatura 2013-2018: è quanto emerge dal conto spese dei sette consiglieri e della cancelliera pubblicato oggi.

Dopo la pubblicazione del rapporto della Corte dei conti sulle note spese dei membri del Municipio di Ginevra lo scorso primo novembre, il Consiglio di Stato aveva deciso di far redigere una lista esaustiva delle proprie spese, ha ricordato oggi in una conferenza stampa la vicepresidente del governo cantonale Anne Emery-Torracinta (PS).

Dalla lista si desume che Pierre Maudet, consigliere di Stato responsabile di sicurezza ed economia prima di essere in buona parte esautorato in seguito ai suoi guai giudiziari, arriva in testa. Le sue "spese effettive" ammontano a 86'354 franchi per gli anni dal 2014 ai primi cinque mesi del 2018. La somma non comprende tuttavia i costi legati a missioni economiche.

