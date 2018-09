Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 settembre 2018 17.41 28 settembre 2018 - 17:41

Pierre Maudet interrogato come imputato (archivio)

Il consigliere di Stato PLR ginevrino Pierre Maudet è stato interrogato oggi dal Ministero pubblico in quanto imputato per accettazione di vantaggi in relazione al suo controverso viaggio ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

Lo scorso 20 settembre il Gran Consiglio gli aveva revocato l'immunità.

L'avvenuto interrogatorio è stato confermato dalla portavoce del Dipartimento della sicurezza cantonale. Nessuna informazione è però filtrata sul contenuto. Gli avvocati erano oggi irraggiungibili per una presa di posizione e nessuna attività particolare era visibile nei dintorni della sede della Procura.

È la prima volta a Ginevra che un consigliere di Stato in carica è perseguito dalla giustizia. La revoca dell'immunità, decisa dal parlamento cantonale in una seduta straordinaria tenutasi a porte chiuse, era stata auspicata dallo stesso politico, che ha pubblicamente ammesso di aver nascosto parte della verità sul suo viaggio ad Abu Dhabi nel 2015 con la famiglia e il capo di gabinetto, nel frattempo dimessosi.

Neuer Inhalt Horizontal Line