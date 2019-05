Il consigliere di Stato ginevrino Pierre Maudet (PLR), indagato per presunta accettazione di vantaggi, non ricorrerà contro il rigetto della sua richiesta di ricusazione dei procuratori che conducono l'inchiesta.

Ha preso la decisione "da solo" lo scorso fine settimana, affermano i suoi avvocati.

La Camera penale di ricorso ginevrina aveva respinto la sua richiesta una settimana fa, consentendo una riattivazione del procedimento penale. "Se Pierre Maudet avesse deciso di andare al Tribunale federale, non sarebbe più successo niente per parecchi mesi", spiegano i suoi legali Grégoire Mangeat e Fanny Margairaz in una intervista pubblicata oggi dalla "Tribune de Genève".

"Il desiderio del nostro cliente è di vedere l'istruttoria avanzare e di poter mostrare la sua innocenza il più rapidamente possibile", aggiungono i due avvocati.

Maudet rimproverava al Ministero pubblico di aver trasmesso al Consiglio di Stato, lo scorso 9 gennaio, estratti di un verbale di un interrogatorio nel quale egli ha ammesso di aver avuto un comportamento "indegno" della sua funzione. In una nota diramata il 16 gennaio, i suoi legali parlavano di violazione del segreto d'ufficio.

In un comunicato odierno, l'interessato afferma di rimanere "convinto" che la trasmissione degli estratti sia stata "una violazione grave del segreto istruttorio".

Maudet è sotto inchiesta per presunta accettazione di vantaggi dopo il suo controverso viaggio ad Abu Dhabi nel 2015. I procuratori incaricati del caso stanno esaminando anche i versamenti effettuati dal gruppo alberghiero Manotel al Cercle Fazy-Favon e all'Association de soutien à Pierre Maudet per un totale di 105'000 franchi. Il gruppo avrebbe pure finanziato con 20mila franchi una festa di compleanno in onore del politico ginevrino.

Neuer Inhalt Horizontal Line