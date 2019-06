Un'immagine della partita di ieri a Montpellier, in Francia, in cui il Canada ha battuto il Camerun (foto simbolica d'archivio).

La città di Ginevra metterà a disposizione, per la prima volta in Svizzera, un'area per i tifosi in occasione della fase finale del Campionato mondiale di calcio femminile 2019.

Nei primi giorni di luglio saranno visibili su un grande schermo le semifinali, la "finalina" e la finale del torneo.

"L'obiettivo della Città di Ginevra è di eliminare gli stereotipi nello sport per permettere a tutti di praticare l'attività che più fa per ciascuno", ha indicato oggi ai media Sandrine Salerno, sindaco di Ginevra. L'area per i sostenitori potrà ospitare un migliaio di persone.

Realizzato in collaborazione con diversi dicasteri municipali e con l'Associazione cantonale ginevrina di calcio (ACGF), l'inedito progetto rientra nel programma "Genere e sport". A causa della mancanza di risorse umane e finanziarie, solo le ultime quattro partite del torneo verranno mostrate sul grande schermo. Gli incontri di calcio avranno luogo il 2, 3, 6 e 7 luglio alla "Rotonde du Mont Blanc", sul lungolago.

Sempre più ragazze praticano il calcio in Svizzera e nel corso degli ultimi 30 anni il numero di giocatrici tesserate si è quasi moltiplicato per dieci. Oggi sono circa 28'000 in tutta la Confederazione.

www.geneve.ch/fanzone2019

