Ginevra dichiara guerra all'"uberizzazione" del mondo economico e alla conseguente precarizzazione dei lavoratori attivi come autisti e corrieri.

Il consigliere di stato Mauro Poggia - che ha rilevato il dossier da Pierre Maudet - annuncia un giro di vite contro tendenze che non esita a definire barbariche e contrarie alla tradizione elvetica.

"La Svizzera è il paese della pace sociale, è ora che i grandi gruppi americani lo capiscano", afferma il politico 59enne in due distinte interviste, una diffusa dalla radio romanda RTS e l'altra pubblicata dalla Tribune de Genève. "Il modello Uber trasferisce tutti i rischi di impresa sui singoli: sugli indipendenti che di indipendente hanno solo il nome e che vivono in condizioni precarie, senza assicurazioni".

Il cantone vuole ora intervenire duramente. "È finita la ricreazione", aggiunge l'esponente del Mouvement citoyens genevois (MCG). Poggia fa anche l'esempio di Trusk, società che propone di consegnare mobili dell'Ikea di Vernier (GE) e che promette ai suoi dipendenti un salario di 1680 euro, mentre lo stipendio minimo del settore è di 3480 franchi lordi. "Siamo intervenuti subito", afferma. "Se i minimi non sono rispettati dovranno pagare la differenza".

"Sono stupito da questo dilettantismo", insiste il consigliere di stato dal 2013. Queste realtà "che ritengono di non dover rendere conto a nessuno hanno una visione sconnessa delle cose. Sono paragonabili a delle invasioni barbariche che si insediano e che sfruttano la situazione fino a quando non trovano ostacoli sulla loro strada".

"Sono loro che devono scegliere: credo che non si possa arrivare con dei modelli economici che sono stati creati altrove per dei sistemi che sono diversi dal nostro, arrivare come un'orda barbarica a casa nostra, imporre delle regole e dire che gli stati devono piegarsi. Da noi esiste una tradizione decennale di partenariato sociale, abbiamo dei contratti collettivi e delle leggi di protezione dei lavoratori: o questi nuovi attori si adeguano, o se ne vanno, devono scegliere".

