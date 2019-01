Riuniti ieri in assemblea straordinaria, i delegati del PLR ginevrino - con 341 voti contro 312 e 56 astenuti - hanno rinnovato il loro sostegno al consigliere di Stato Pierre Maudet, malgrado le inchieste aperte dal Ministero pubblico per accettazione di vantaggi.

Al voto hanno partecipato 715 persone. La maggioranza dell'assemblea ha quindi accordato la fiducia al magistrato nonostante il controverso viaggio ad Abh Dhabi effettuato nel 2015.

Pierre Maudet, che ha sempre resistito alle pressioni venute dalla direzione del suo partito che lo invitava a dimissionare, ha affermato che terrà conto del voto dei militanti. Rispetto alla natura del dibattito, il consigliere di Stato si è rallegrato che sia sia situato sul "terreno politico, un po' morale, ma non giudiziario". Dal canto suo, il presidente del PLR ginevrino Alexandre de Senarclens ha confermato che lascerà il suo incarico.

Un partito spaccato

Durante l'assemblea, i membri del PLR sono apparsi divisi e poco ricettivi nei confronti degli argomenti sviluppati dal campo opposto. I sostenitori di Pierre Maudet hanno messo in risalto il ruolo di locomotiva elettorale del magistrato ginevrino, ritenendo inimmaginabile abbandonarlo, mentre la giustizia non si è ancora pronunciata.

Le persone favorevoli alle dimissioni del consigliere di Stato, hanno invece insistito sulle sue ripetute menzogne. "Hai mentito al consiglio di Stato, alla commissione di controllo del Gran Consiglio, alla stampa e all'opinione pubblica", ha rilevato il consigliere nazionale Christian Lüscher, che è pure membro del comitato direttivo del PLR ginevrino.

In un primo tempo, Pierre Maudet aveva affermato che il suo viaggio negli Emirati, con la sua famiglia e il suo capo di gabinetto, erano di natura privata ed era stato offerto da un suo amico. In seguito si è poi saputo che il soggiorno ad Abu Dhabi aveva un carattere ufficiale ed era stato pagato dallo sceicco Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.

I sostenitori di Pierre Maudet hanno minimizzato questo strappo alla verità. Uno di loro ha persino affermato che tutti i consiglieri di Stato una volta o l'altra hanno mentito. Questa dichiarazione ha fatto reagire l'ex consigliera di Stato ginevrina Martine Brunschwig Graf. "No, non è normale mentire per un magistrato", ha dichiarato.

Non infallibile

Pierre Maudet ha detto di essere cosciente dello scompiglio creato nel suo partito. "Bisogna essere esemplari, ma ciò non significa essere infallibili", ha tuttavia aggiunto. Prima del voto dei militanti, il consigliere di Stato ha chiesto loro se i dodici anni di lavoro per la città di Ginevra e il cantone potessero essere completamente cancellati.

La collega di governo di Pierre Maudet, Nathalie Fontanet ha lanciato un appello all'unità del partito e al reciproco rispetto tra i suoi membri. "Non serve a niente lanciare invettive l'uno contro l'altro", ha sottolineato, ricordando a tutti la difesa dei valori del PLR.

Diversi oratori si sono dichiarati scioccati dalle rivelazioni susseguitesi alla vicenda del viaggio ad Abu Dhabi, quali l'esistenza di associazioni segrete a sostegno di Pierre Maudet e le "acrobazie finanziarie" del magistrato per ottenere talune deduzioni fiscali. Altre persone, come Christian Lüscher, hanno ammesso di aver scoperto un'altra faccia della personalità di Pierre Maudet, di cui ignoravano l'esistenza.

