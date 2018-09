Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 16.11 13 settembre 2018 - 16:11

Dopo la partecipazione al controverso viaggio ad Abu Dhabi del 2015, non pagato di tasca propria, il consigliere di Stato ginevrino Pierre Maudet (PLR) rinuncia provvisoriamente alla presidenza dell'esecutivo.

Perde anche la responsabilità gerarchica della polizia, ma conserva altre funzioni. Il Dipartimento presidenziale passa provvisoriamente nelle mani dell'attuale vicepresidente, il verde Antonio Hodgers. Lo ha annunciato quest'ultimo alla stampa nel pomeriggio.

La guida della polizia è invece affidata a Mauro Poggia (Mouvement citoyens genevois), supplente del capo del Dipartimento della sicurezza. La nuova ripartizione dei compiti è stata decisa stamane nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio di Stato.

Il Ministero pubblico ginevrino ha avviato un'inchiesta penale contro Maudet per accettazione di vantaggi in relazione a un viaggio effettuato nella capitale degli Emirati Arabi Uniti avvenuto nel 2015, che il politico ha ammesso solo in un secondo tempo di non aver pagato di tasca propria.

