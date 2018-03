Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

19 marzo 2018

L'iniziativa popolare cantonale della sinistra ginevrina per premi di cassa malattia che non superino il 10% del reddito di un'economia domestica è stata consegnata oggi, munita di 6788 firme.

"Disponiamo di un margine di un po' più del 20% rispetto al numero di firme valide richieste per far riuscire l'iniziativa", ha indicato la presidente del PS cantonale Carole-Anne Kast, rammentando che alcune economie domestiche devono dedicare oltre il 20% del loro reddito al pagamento dell'assicurazione malattia.

I sussidi destinati a sostenere i redditi più modesti - ha aggiunto - non seguono più l'aumento dei premi e la situazione è divenuta complicata anche per le famiglie del ceto medio che non ricevono aiuti dallo Stato. La proposta della sinistra vuol essere una risposta rapida al problema dell'esplosione dei premi che pesa sulle finanze di molti, senza aspettare una riforma a livello federale, che potrebbe richiedere anni prima di arrivare a cambiamenti concreti.

