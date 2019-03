Guillaume Barazzone convocato in procura in qualità di imputato per la questione dei rimborsi spese

Nuova tappa a Ginevra nella vicenda delle spese allegre dei municipali: due membri dell'esecutivo, Guillaume Barazzone (PPD) e Rémy Pagani (Ensemble à Gauche), saranno ascoltati dal Ministero pubblico in qualità di imputati.

La notizia, diffusa stamane da Le Temps, è stata confermata dalla procura ginevrina. Due altri municipali, Sami Kanaan (PS) e Esther Alder (Verdi), saranno dal canto loro ascoltati in qualità di persone informate dei fatti.

La vicenda è emersa a inizio novembre 2018, quando la Corte dei conti ha pubblicato un rapporto in cui denunciava gli eccessi e l'uso improprio di rimborsi concessi per le spese di viaggio e ristorazione da parte di cinque municipali.

Fra questi il consigliere nazionale Guillaume Barazzone, che si è visto rimborsare 42'000 solo per il 2017, di cui oltre 17'000 franchi per spese di telefonia mobile. Il politico ha annunciato che lascerà il Consiglio nazionale alla fine della legislatura e non si ripresenterà alle elezioni per il municipio nel 2020. Rémy Pagani aveva speso 23'000 franchi.

