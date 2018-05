Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2018 14.48 17 maggio 2018 - 14:48

Tre uomini di età compresa tra i 22 e i 35 anni sono evasi la notte scorsa dal carcere di detenzione amministrativa Favra, a Puplinge, nel canton Ginevra.

Tutti erano in attesa di essere rimpatriati in Marocco e Algeria, indica il Dipartimento della sicurezza e dell'economia, secondo cui il sistema di allarme non ha funzionato (DSE).

L'evasione è stata scoperta questa mattina da una guardia carceraria che si apprestava a svegliare uno dei prigionieri. La sua cella era vuota, come pure altre situate sul medesimo piano. Di notte, i detenuti sono rinchiusi nel loro settore, ma non nelle loro celle, precisa il DSE.

Dai primi rilevamenti risulta che i detenuti hanno segato le sbarre di una finestra e reciso la grata che la proteggeva. Si sarebbero poi calati dal primo piano con un lenzuolo e avrebbero scavalcato il recinto che circonda lo stabile. Il DSE ritiene probabile una complicità esterna.

Neuer Inhalt Horizontal Line