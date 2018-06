Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 giugno 2018 8.51 14 giugno 2018 - 08:51

Due uomini e una donna sono rimasti gravemente feriti ieri a causa di un'esplosione seguita da un incendio in un centro equestre a Laconnex (GE). Le tre persone sono state trasportate al Centro ospedaliero universitario vodese (CHUV), hanno detto i soccorsi sanitari.

Altre cinque persone sono state sottoposte a controlli medici ma sono poi potute tornare a casa. La fattoria è stata salvata e gli animali non sono stati toccati, mentre l'edificio annesso è andato completamente distrutto ha detto all'ats il capitano del Servizio incendi e soccorsi (SIS), Philippe Favero.

Per far fronte all'accaduto il SIS ha dispiegato un importante dispositivo di una decina di veicoli e una trentina di pompieri professionisti. Inoltre sono stati chiamati circa dieci volontari di Laconnex e di un comune vicino. Per i soccorsi sono intervenuti anche quattro ambulanze, due elicotteri e due Servizi mobili d'urgenza e di rianimazione (SMUR).

I motivi dell'incendio devono essere ancora chiariti, ma all'origine del sinistro potrebbe esserci una bombola il cui contenuto non è ancora noto.

Inizialmente un ampio perimetro del comune è stato bloccato in seguito è stato sbarrata solo la strada vicina al sinistro.

