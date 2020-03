Risultato positivo per Geberit

Risultato positivo per Geberit nel 2019, anche se leggermente al di sotto delle attese degli analisti interpellati dall'agenzia Awp. L'utile netto è cresciuto, su base annua, del 3,7% a 647 milioni di franchi.

Il risultato operativo Ebitda dello specialista sangallese di tecniche sanitarie è aumentato del 5,7% a 904 milioni, mentre l'Ebit è salito del 5,4% a 757 milioni, indica una nota odierna dell'azienda.

Il fatturato, già pubblicato in gennaio, ha raggiunto i 3,083 miliardi di franchi, facendo segnare un +0,1% rispetto al 2018. Agli azionisti sarà versato un dividendo di 11,30 franchi, in crescita del 4,6% rispetto all'anno precedente.

Visto l'attuale contesto, le previsioni per l'esercizio in corso sono difficili da effettuare. La direzione ritiene che gli affari nel settore in cui opera saranno molto differenziati a seconda dei Paesi. L'obiettivo dell'impresa è guadagnare nuovi mercati.

