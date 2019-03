Il 2018 è stato un anno positivo per il gruppo sangallese Geberit (foto rappresentativa d'archivio)

Geberit, specialista sangallese di tecnologia degli impianti sanitari, nel 2018 è riuscito a migliorare i suoi risultati: l'utile netto rettificato si è attestato a 626 milioni di franchi, in progressione del 3,7% rispetto all'anno precedente.

Il fatturato, già reso noto lo scorso 17 gennaio, è stato confermato a 3,08 miliardi di franchi, in aumento del 5,9%, indica in una nota odierna il gruppo sangallese. L'EBITDA è invece cresciuto del 5,7% a un risultato record di 868 milioni, mentre il relativo margine si è stabilito al 28,2%.

In occasione dell'assemblea generale in programma il prossimo 3 aprile, il consiglio di amministrazione del gruppo proporrà agli azionisti, un dividendo di 10,80 franchi per azione, rispetto ai 10,40 franchi di un anno fa.

Per quanto riguarda l'esercizio attuale, la direzione di Geberit ritiene che si prospetta un anno difficile, segnato da una crescita della volatilità e da un rallentamento delle attività di costruzione su alcuni mercati.

