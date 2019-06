Il gigante industriale americano General Electric (GE) taglia ulteriori 450 posti di lavoro nelle sue unità produttive di Birr e Baden, nel canton Argovia. Entrambi i siti saranno comunque mantenuti in funzione.

Le consultazioni con le parti sociali in Svizzera si svolgeranno parallelamente ai negoziati in corso a livello europeo, annuncia GE in un comunicato odierno. Delle 450 posizioni interessate dal provvedimento, "più del 10% sono attualmente vacanti a causa di fluttuazioni naturali".

Il comunicato stampa ricorda che GE già l'anno scorso ha intrapreso "sforzi di riduzione dei costi", che hanno consentito di generare un risparmio strutturale di 900 milioni di dollari. "General Electric è consapevole della situazione molto difficile per i suoi dipendenti", afferma il comunicato, e la società si impegna ad applicare il piano sociale globale esistente.

Già nel giugno del 2018, il gruppo americano aveva annunciato la cancellazione di 1200 delle 4500 posizioni del settore elettrico in Svizzera. Nel 2016, dopo l'acquisto della divisione energia dal gruppo industriale francese Alstom, erano andati persi 900 impieghi.

In una prima reazione il Municipio di Baden si rammarica della decisione odierna, che definisce "un duro colpo" per la regione. "Tutto dovrà essere fatto per limitare al massimo il numero dei licenziamenti effettivi", afferma.

