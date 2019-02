General Electric cederà le sue attività legate al biofarmaceutica alla multinazionale Danaher. L'operazione da 21,4 miliardi di dollari, di cui 21 miliardi in denaro sonante, è stata accolta bene a Wall Street.

"Siamo di fronte a una pietra miliare per il rilancio del gruppo", ha affermato il Ceo Larry Culp, sottolineando come l'obiettivo sia quello di portare avanti una strategia per rafforzare i bilanci della società. L'intesa dovrebbe essere finalizzata entro la fine dell'anno.

Neuer Inhalt Horizontal Line