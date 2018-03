Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 febbraio 2018 17.50 11 febbraio 2018 - 17:50

Il capo del comando nord dell'esercito israeliano generale Yoel Strick ha ribadito oggi che lo stato ebraico "non permetterà all'Iran di arroccarsi in Siria".

Nuovo responsabile della divisione 'Bashan', che ha il compito di controllare il confine con la Siria e le Alture del Golan, Strick ha detto che Teheran "vuole stabilire una base avanzata in Siria con l'obiettivo di colpire Israele".

"Non siamo a favore di un'escalation, ma siamo in possesso di alte capacità e non esiteremo ad usarle. Questo è come abbiamo operato in passato, come abbiamo fatto ieri - ha proseguito riferendosi alle operazioni compiute in Siria e contro il drone iraniano infiltratosi in Israele - e come agiremo, se occorre, verso ogni minaccia".

Neuer Inhalt Horizontal Line