"Stavolta è finita". Dopo 10 anni di dolore, rabbia e polemiche che li hanno costretti a combattere per la vita del figlio, Viviane e Pierre Lambert si sono arresi.

"Stavolta è finita, la morte di Vincent è ormai inevitabile". Non l'accettano, non l'hanno mai accettata e non l'accetteranno mai, tanto che ancora oggi hanno presentato una denuncia per "omicidio volontario". Ma sanno che, questione di ore o di giorni, dovranno dirgli finalmente addio.

"I nostri avvocati - hanno scritto in un'ennesima lettera i genitori che per anni hanno combattuto anche contro il volere della moglie di Vincent e degli altri parenti - hanno moltiplicato negli ultimi giorni i ricorsi e le estreme azioni per far rispettare il ricorso sospensivo davanti all'Onu che andava in favore di Vincent. Invano".

