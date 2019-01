Dieci persone sono morte in Georgia per le complicanze della cosiddetta influenza suina, provocata dal virus H1N1: lo fa sapere il direttore del Centro nazionale per il controllo delle malattie, Amiran Gamkrelidze, citando i test di laboratorio.

Secondo il ministero della Sanità georgiano, l'incidenza dell'influenza non ha comunque superato la soglia epidemica.

Neuer Inhalt Horizontal Line