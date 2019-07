Un ragazzino di quattordici anni è finito in custodia cautelare per aver commesso uno stupro di gruppo insieme a quattro coetanei ai danni di una diciottenne lo scorso fine settimana in un giardinetto a Mülheim an der Ruhr (D).

Lo ha deciso oggi la procura di Duisburg. L'arresto del minorenne di cittadinanza bulgara è stato disposto per evitare il ripetersi del reato, dato che gli sono contestati già due precedenti episodi di violenza sessuale quando il ragazzo non aveva ancora compiuti i 14 anni.

Insieme a lui hanno partecipato alla violenza altri due ragazzini di 14 e due di 12 anni. Per i ragazzi di dodici anni non può essere fatta valere la responsabilità penale.

Neuer Inhalt Horizontal Line