Sarebbe stato assassinato Walter Lübcke, politico locale della Cdu, che durante la crisi dei migranti del 2015 si battè per l'accoglienza dei profughi entrando in rotta di collisione con il movimento di destra di Pegida.

Lübcke è stato trovato morto nella notte tra sabato e domenica da un familiare sulla terrazza di casa sua a Kassel. La polizia ha annunciato di sospettare un omicidio, dopo aver confermato che l'uomo è morto per un colpo di pistola alla testa sparato da distanza ravvicinata e sottolineato che non vi sono indicazioni di un possibile suicidio.

"Al momento non abbiamo indizi sul responsabile, né sulle motivazioni", ha detto in conferenza stampa Sabine Thurau, capo dell'ufficio indagini criminali del Land dell'Assia. I media avevano in precedenza riferito che nessun'arma è stata trovata sul posto.

Esponente della Cdu di Angela Merkel, il 65enne Lübcke era leader regionale del suo partito a Kassel, nel Land dell'Assia. Il suo corpo è stato trovato la notte scorsa da un familiare sulla terrazza di casa.

