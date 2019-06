L'estremista di destra tedesco "gravemente sospettato" di avere ucciso Walter Lübcke, il politico della Cdu ucciso lo scorso 2 giugno, avrebbe partecipato almeno fino alla scorsa primavera ad incontri "cospirativi" con membri di organizzazioni neonaziste.

È quanto emerge da un reportage della trasmissione 'Monitor' di Ard, che trasmette immagini ora all'esame degli inquirenti. La notizia, se confermata, è significativa in quanto i servizi segreti interni tedeschi avevano sostenuto che negli ultimi dieci anni le attività eversive di Stephan E. erano uscite dai monitor delle forze dell'ordine.

Secondo la trasmissione televisiva, Stephan E. avrebbe partecipato lo scorso 23 marzo ad un vertice "cospirativo" di esponenti di estrema destra a Mücka, in Sassonia con membri dell'organizzazione neonazista 'Combat 18', che nella propria denominazione evoca Adolf Hitler (l'1 e l'8 indicano le posizioni nell'alfabeto delle iniziali del Führer, A e H). Inoltre, alla riunione sarebbero stati presenti i militanti di un'altra formazione neonazista, 'Brigade 8'.

Un altro indizio sulla possibile colpevolezza di Stephan E. lo pubblica domani lo Spiegel: secondo il settimanale il presunto assassino . era presente all'assemblea pubblica del 2015 durante la quale Lübcke era stato attaccato verbalmente da esponenti xenofobi e di estrema destra per aver deciso di aprire un centro d'accoglienza a Kassel, dicendo che "chi non condivide questi valori può anche lasciare la Germania: questa è la libertà di ogni tedesco". Secondo lo Spiegel, Stephan E. avrebbe commentato ad alta voce il discorso di Lübcke, definendolo "traditore del popolo" in una chat.

