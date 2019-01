Un automobilista tedesco ha tentato ieri di travolgere un gruppo di stranieri a Bottrop, in Germania.

È di 8 feriti, e non 5 come comunicato ieri, il bilancio di un attacco agli stranieri compiuto nella notte di Capodanno da un tedesco di 50 anni a bordo di un auto a Bottrop, vicino Essen, in Nord Reno Vestfalia. Lo ha reso noto la polizia stamane.

Intanto oggi la procura ha confermato l'arresto con l'accusa di tentato omicidio plurimo per l'uomo.

