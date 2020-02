Un 29enne tedesco a bordo di un'auto si è lanciato con l'auto contro il corteo di Carnevale a Volkmarsen, in Assia. A detta di qualche testimone, avrebbe puntato proprio i bambini. Ben 30 persone sono rimaste ferite, sette in condizioni gravissime.

Le modalità hanno subito fatto pensare al terrorismo. La polizia l'ha definito un gesto "intenzionale", e si è fatto un gran caos per stabilire se si debba definire anche quello che è accaduto oggi un "attentato" oppure no, a pochi giorni dalla strage di Hanau, commessa da un uomo affetto da gravi disturbi psichici, che era però anche "profondamente razzista", nello stesso Land.

La polizia dice di no, il ministro dell'Interno dell'Assia afferma invece che questa ipotesi non possa essere esclusa. Quel che è certo è che il giovane tedesco, alla guida della Mercedes stationwagon grigia metallizzata che ha investito la folla intorno alle 14.45, fermato dalla polizia subito dopo il fatto non era in grado di rispondere all'interrogatorio. Fortemente alcolizzato, ha scritto lo Spiegel.

L'azione è stata voluta: l'automobilista ha aggirato una transenna con l'auto, si è avvicinato a 30 metri dal gruppo e "poi ha dato gas", secondo la testimonianza raccolta dai media locali. La piccola comunità di un paesino di 6.800 anime, a 30 km da Kassel, è adesso sotto shock. Nel giro di poco tempo, appena si è diffusa la notizia, sono state interrotte tutte le altre sfilate della regione. Carnevale è finito, nel sangue.

In serata si è appreso che c'è stato un secondo fermo. Non è chiaro se il fermato sia un sospettato o un testimone, secondo quanto ha dichiarato il presidente della polizia di Francoforte.

Neuer Inhalt Horizontal Line