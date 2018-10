Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 ottobre 2018 - 20:30

Un nuovo record negativo raggiunto nel sondaggio di oggi dal partito cristiano-sociale (Csu) bavarese, con appena il 33% dei consensi, potrebbe aprire la porta a nuovi e inediti scenari di coalizione, con la possibilità di una Csu all'opposizione.

È quanto emerge dal sondaggio pubblicato oggi dall'emittente pubblica Ard dell'istituto Infratest dimap.

Gli altri partiti rimarrebbero stabili, con i Verdi al 18% (+1 un punto percentuale), i socialdemocratici dell'Spd all'11% insieme ai liberi elettori (Freie Waehler), l'estrema destra dell'Alternativa per la Germania (Afd) al 10%, i Liberali dell'Fdp al 6% e l'estrema sinistra di Linke al 4,5%. Se questo pronostico dovesse verificarsi Verdi, Spd, Freie Waehler e Fdp raggiungerebbero il 46%, un risultato sufficiente per governare in Baviera.

