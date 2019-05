I Verdi tedeschi raggiungono 80mila iscritti, per la maggior parte giovani: un dato in controtendenza rispetto agli altri partiti tradizionali che stupisce gli stessi dirigenti della formazione ambientalista, data dai sondaggi per le prossime Europee vicina al 20%.

"Registriamo un'incredibile mobilitazione e un enorme interesse", ha detto Michael Kellner alla Sueddeutsche Zeitung. "Abbiamo raggiunto 80.000 membri. È un nuovo record per noi. Non siamo mai stati così tanti prima. A differenza dell'SPD, ad esempio, in cui l'età media degli iscritti è oggi di 60 anni, l'età media dei Verdi sta diminuendo. Siamo la forza più giovane in Germania. E stiamo diventando ancora più giovani con i nostri nuovi membri", aggiunge Kellner.

L'età media degli iscritti ai Verdi è attualmente di 49 anni, la percentuale di donne è a poco più del 40%: alla fine del 2018 il 43,2% di nuovi iscritti erano donne. In CDU e SPD, l'età media degli iscritti è di 60 anni. Solo il 26,4%dei membri della CDU sono donne, il 32,6% nella SPD.

Neuer Inhalt Horizontal Line