La colonnina di mercurio sfiora oggi in Germania i 38 gradi e per questa ragione sono stati introdotti limiti di velocità in due autostrade del sud della Sassonia-Anhalt.

Il timore è che si verifichi il fenomeno del 'blow-up', ovvero la dilatazione delle placche di cemento per l'esposizione a temperature elevate e il rialzo dei bordi, oppure che il cemento dia luogo a crepe pericolose.

Per evitare rischi alla circolazione, il Land ha deciso che sulle autostrade A9 e A38, in direzione della Baviera e vicino a Lipsia, il limite di velocità sia di 100 e 120 chilometri all'ora. Di norma sulle autostrade tedesche, tranne in punti particolari, non ci sono limiti di velocità per le auto.

Mercoledì è prevista un'ulteriore impennata delle temperature che arriveranno a sfiorare i 40 gradi, riferiscono i meteorologi.

