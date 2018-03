Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 aprile 2013 14.38 12 aprile 2013 - 14:38

La procura di Hannover ha chiesto l'incriminazione per corruzione dell'ex presidente della Repubblica tedesca, Christian Wulff. Lo hanno reso noto stamani i procuratori che si stanno occupando del caso. È la prima volta nella storia della Repubblica federale che per un ex presidente venga chiesta formalmente l'imputazione.

A Wulff vengono contestati i rapporti con il produttore cinematografico David Groenewold, anch'egli imputato per lo stesso reato, il quale avrebbe pagato parte di un soggiorno all'Oktoberfest di Monaco per l'ex presidente e la sua allora consorte Bettina.

Secondo i procuratori il gesto di Groenewold sarebbe servito per motivare Wulff a intercedere, il giorno successivo, presso l'ad di Siemens Peter Loescher affinchè finanziasse un film dell'imprenditore. Potrebbero ora passare alcuni mesi, ha spiegato la procura, prima che i giudici si pronuncino sull'eventuale apertura del procedimento giudiziario.

