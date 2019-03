L'export di armi fa sempre discutere in Germania.

È stato raggiunto un compromesso a Berlino sull'export delle armi all'Arabia Saudita: sarà prolungato di 6 mesi il divieto all'esportazione dei sistemi di difesa e in cambio sono state fissate le condizioni per proseguire nei progetti con i partner europei.

Lo ha reso noto il portavoce Steffen Seibert. Nel corso della riunione tra diversi ministeri si è stabilito che non saranno firmati nuovi contratti fino al 30 settembre prossimo, ma saranno portati avanti i progetti europei comuni a condizione "che i prodotti della difesa non vengano usati nella guerra in Yemen" e che "nessun sistema di difesa assemblato proveniente dai programmi comuni sia esportato all'Arabia Saudita o agli Emirati arabi Uniti", ha detto il portavoce del governo Seibert.

