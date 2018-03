Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 febbraio 2018 13.33 27 febbraio 2018 - 13:33

Le città tedesche possono ricorrere alla misura del divieto di circolazione delle auto diesel per migliorare la qualità dell'aria. Lo ha sancito il tribunale amministrativo federale di Lipsia.

I tribunali di Duesseldorf e Stoccarda avevano deciso, in prima istanza, che i piani delle città contro l'inquinamento dell'aria dovessero essere inaspriti, prevedendo anche il divieto di circolazione. Ma gli esecutivi regionali del Baden-Wuerttemberg e del Nordreno-Westfalia avevano impugnato la decisione, affermando che fosse necessaria una nuova base normativa a livello federale. La corte federale, oggi, ha respinto il ricorso.

Nella sentenza si chiede però alle città di Duesseldorf e Stoccarda di "verificare la proporzionalità dei provvedimenti". E si dispone ad esempio che Stoccarda non possa vietare la circolazione dei diesel prima del 1 settembre 2018.

Da anni, diverse città tedesche non rispettano i limiti dell'inquinamento atmosferico. Anche l'Ue ha minacciato la Germania di un procedimento davanti alla Corte europea in materia. Berlino ha recentemente reagito, inviando una lettera a Bruxelles, con la quale si lanciava la proposta di test in cinque città sui trasporti pubblici gratuiti, proprio per evitare il veto sul diesel.

Neuer Inhalt Horizontal Line