Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 settembre 2018 18.35 25 settembre 2018 - 18:35

I membri ebrei del partito dell'ultradestra tedesca AfD vogliono fondare un'associazione, che nascerà il prossimo 7 ottobre.

"L'AfD è l'unico partito a livello federale a tematizzare l'odio antisemita musulmano, senza sminuirlo", ha dichiarato il fondatore Dimitri Schulz, all'agenzia stampa DPA. "Un'immigrazione di massa di giovani uomini di cultura islamica, è nociva per la vita degli ebrei in Germania, a causa della socializzazione antisemita", ha aggiunto.

Il nome dell'associazione definitiva, che vedrà un'assemblea costituente a Offenbach (Assia), non è stato ancora scelto, ma per il momento il gruppo si lascia individuare come JAfD.

Neuer Inhalt Horizontal Line