Germania: eccedenza di oltre 11 miliardi di euro

Secondo il ministro delle finanze Olaf Scholz la Germania nel 2018 ha realizzato una eccedenza di oltre 11 miliardi di euro (12,5 miliardi di franchi). È quanto riferiscono Der Spiegel, in un'anticipazione del settimanale domani in edicola, e Handelsblatt on line.

Il risultato si deve all'ottimo esito delle entrate fiscali, originato a sua volta dalle buone condizioni economiche dell'anno appena trascorso.

Ma in Germania i risultati hanno riacceso immediatamente il dibattito sull'eccessiva imposizione fiscale. Secondo il giornale dell'economia Handelsblatt, che cita fonti vicine al governo, gli oltre 11 miliardi sono già impegnati in nuove previsioni di spesa e rimane poco spazio per l'alleggerimento fiscale. Ancora una volta si torna a discutere del Soli, il contributo di solidarietà per la riunificazione delle due Germanie, la cui abolizione è stata concordata nel contratto di governo.

