Il tribunale di Wiesbaden, in Germania, ha condannato all'ergastolo Ali Bashar, un 22enne rifugiato iracheno che, nel maggio 2018, aveva violentato ed ucciso Susanna, una adolescente tedesca di 14 anni.

La sentenza arriva al termine di un processo durato per quattro mesi nel corso del quale non sono mancate in Germania polemiche sulla questione dei rifugiati e, in generale, dell'immigrazione. Il cadavere della giovane vittima era stato trovato in una buca vicino ai binari del treno.

Il tribunale ha riconosciuto la "particolare gravità delle circostanze" dell'omicidio, il che vuol dire che l'assassino, giunto in Germania nell'ottobre 2015, praticamente non lascerà più il carcere e che il suo ergastolo è ostativo.

Dopo l'omicidio era scappato con la famiglia in Iraq. È stato catturato in Kurdistan e quindi estradato verso la Germania per essere sottoposto a processo. Ali Bashar deve rispondere anche dello stupro di un'altra ragazzina tedesca.

