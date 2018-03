Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La mensa dei poveri della città di Essen servirà d'ora in avanti solo bisognosi con passaporto tedesco e la notizia sta facendo discutere sulle edizioni online delle principali testate.

"A causa dell'incremento dei rifugiati negli ultimi anni, la cui quota tra i nostri clienti è aumentata del 75%, ci vediamo costretti a garantire un'integrazione ragionevole, quindi al momento solo clienti con documenti tedeschi", così è scritto sulla pagina web della mensa della città del Nord Reno-Vestfalia. Il responsabile dell'associazione, Joerg Sartor, ha spiegato l'iniziativa alla Westdeutsche Allgemeine Zeitung, dicendo che "noi vogliamo che anche la nonna tedesca continui a venire da noi".

"Quando la mattina apriamo la porta - continua Sartor - c'è spinta e calca, senza riguardo per la nonna in fila". Secondo l'associazione delle mense tedesche, in Germania il 60% degli avventori sono di origine straniera. La divisione tra chi ha e chi non ha il passaporto tedesco è molto negativa e contraddice il principio di uguaglianza, dice la dirigente di ProAsyl, Inka Jatta, allo stesso giornale.

