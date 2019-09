C'è margine di manovra per fronteggiare la strisciante crisi economica in Germania con investimenti ma senza nuovi debiti: lo ha detto il ministro delle finanze Olaf Scholz.

"Lo faremo allora, e questo è se si vuole l'economia keynesiana che torna a vivere, una politica attiva contro la crisi, ma questa prima deve esserci", ha specificato il ministro nel suo discorso di presentazione della proposta della manovra di bilancio al Bundestag.

Le spese per la protezione del clima restano per il momento fuori dalla proposta presentata oggi dal ministro delle Finanze e saranno oggetto di discussione in occasione del consiglio dei ministri del 20 settembre che sarà dedicato esclusivamente al tema del clima e dell'ambiente.

