Questo contenuto è stato pubblicato il 17 settembre 2018 14.36 17 settembre 2018 - 14:36

Il governo tedesco è preoccupato per le condizioni di salute dell'attivista della band di protesta Pussy Riot, Pyotr Verzilov, rimasto vittima nei giorni scorsi di un avvelenamento - a quanto sostengono i familiari - e attualmente in cura in un ospedale di Berlino.

Lo ha reso noto oggi la portavoce del ministero degli esteri nella conferenza stampa di governo.

I medici riferiranno domani delle condizioni di salute del paziente, ha detto oggi un portavoce della clinica berlinese "La Charité". In luglio Verzilov aveva compiuto un'azione spettacolare entrando in campo nella partita finale dei mondiali di calcio per manifestare contro la violenza della polizia.

