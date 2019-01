"Nei mesi scorsi la dinamica economica ha rallentato, in Europa come su base mondiale" e, anche in Germania, il governo "corregge prudenzialmente le stime di crescita per il 2019 all'1%". Lo ha affermato il ministro dell'economia Peter Altmaier.

Questi ha però sottolineato che "lo slancio dell'economia continuerà ad andare avanti". Nell'autunno scorso la previsione sul pil era dell'1,8%.

Nel 2018, stando ai dati dell'istituto di Statistica federale pubblicati qualche giorno fa, la Germania ha segnato una chiara frenata nella crescita, calata all'1,5%, dopo il 2,2% nei due anni precedenti. La Germania ha comunque evitato la recessione tecnica.

Altmaier ha affermato che, nel 2019, la disoccupazione continuerà a scendere, fino a calare sotto la soglia del 5%. "Abbiamo avuto anni buoni in Germania e questo può andare avanti se si agisce in modo intelligente", ha aggiunto il ministro, secondo il quale "si può tornare a rafforzare la crescita".

