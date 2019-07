Nella giornata globale dello shopping in sette siti Amazon in Germania i sindacati hanno proclamato uno sciopero.

Nel giorno del "Prime day" (giornata globale di shopping) in sette siti di Amazon in Germania i sindacati tedeschi hanno proclamato uno sciopero per chiedere un miglioramento dei salari per i dipendenti della multinazionale del commercio online.

"Amazon offre sconti ai suoi clienti a spese dei salari dei propri dipendenti e sfuggendo alla contrattazione collettiva", sostiene la dirigenza del sindacato Verdi, che in Germania è il più rappresentativo nel settore terziario e si attende una adesione massiccia allo sciopero.

