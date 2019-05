La presidente e capogruppo del Spd al Parlamento tedesco Andrea Nahles si è detta disponibile alle dimissioni nelle prossime settimane, rimettendo il suo mandato al voto del gruppo del partito socialdemocratico in Parlamento.

Lo ha detto Nahles alla tv pubblica Zdf, dopo il disastroso risultato alle elezioni europee.

A lei i socialdemocratici attribuiscono tutta la colpa della mazzata elettorale e chiedono una verifica di governo.

E se l'SPD piange, la Cdu non può proprio permettersi di ridere: "Non possiamo non dire che quello di ieri alle europee è stato il peggior risultato per la Cdu nella sua storia. Dobbiamo trarne le conseguenze", ammette la leader Annegret Kramp-Karrenbauer, che dice basta alle divisioni interne al partito e alla coalizione che sostiene Angela Merkel.

Mentre tutti cercano le ragioni della disfatta (saranno sviscerate da vertici a porte chiuse di Cdu e Spd convocati per domenica prossima), la cancelliera è chiusa in un assordante silenzio che dura da venerdì quando, a Monaco di Baviera, è stata registrata la sua unica presenza in una campagna elettorale che l'ha vista più che defilata.

