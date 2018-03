Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

È di nuovo scontro in Parlamento per la legalizzazione della cannabis in Germania.

La proposta, voluta dai liberali del Fdp, Verdi e Linke, ha trovato un'accoglienza favorevole da parte dei socialdemocratici dell'Spd, ma assolutamente contraria da parte dei conservatori della Cdu, Csu e dell'Afd.

"La politica sulla cannabis basata sulla repressione è fallita", ha chiarito il deputato liberale, Wieland Schinnenburg, responsabile per la questione. La ministra della salute bavarese, la cristiano-sociale Melanie Huml ha messo in guardia del pericolo di una minimizzazione: "Chi chiede una legalizzazione della cannabis per il gusto del piacere, ignora il rischio per la salute nel consumo di questa droga". Il consumo di cannabis è già consentito in Germania ad uso terapeutico.

