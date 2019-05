"Con il giorno della liberazione si è concluso il peggiore regime della storia", ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas nel ricordare l'anniversario della resa della Germania nel 1945, al termine della Seconda Guerra mondiale.

"Siamo grati a tutti quelli che si sono sacrificati per questo. Nazionalismo, razzismo e antisemitismo non sono finiti. A noi resta il dovere di impegnarci giorno per giorno contro tutto questo", ha affermato Maas via twitter.

Eventi e manifestazioni si svolgeranno in tutta la Germania per ricordare la liberazione dal nazionalsocialismo. A Monaco si terrà una dimostrazione nel pomeriggio. A Berlino si festeggia sia oggi che domani. Nella parte est della capitale si è soliti festeggiare il 9 maggio quello che per l'Unione Sovietica era considerato "il giorno della vittoria".

Neuer Inhalt Horizontal Line