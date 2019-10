La cancelliera tedesca Angela Merkel rimane in testa alla classifica dei politici più amati dai tedeschi.

La cancelliera tedesca Angela Merkel rimane in testa alla classifica dei politici più amati dai tedeschi con 59 punti, nonostante i risultati non brillanti alle elezioni dei Länder, mentre la sua delfina Annegret Kramp-Karrenbauer arranca in basso al 33/o posto.

Lo ha confermato oggi un sondaggio di Rtl-N-tv. "Contro tutte le aspettative degli analisti politici la fiducia dei cittadini tedeschi nei confronti di Angela Merkel rimane intatta" ha detto il presidente dell'istituto demoscopico Forsa, Manfred Guellner.

Annegret Kramp-Karrenbauer attraversa un momento difficile. Nel fine settimana anche i giovani del partito conservatore della Cdu-Csu, la Ju (Junge Union), si sono espressi a favore di elezioni primarie nel partito per decidere il prossimo candidato alla Cancelleria, con una maggioranza del 60% dei voti, nel corso del congresso a Saarbruecken. Ed elezioni primarie in questo momento sarebbero catastrofiche per il futuro politico di Kramp-Karrenbauer, riferisce Faz.

