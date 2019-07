In Germania coloro che hanno posizioni contro l'estrema destra rischiano di essere inseriti apposite in liste stilate dai loro oppositori politici.

Il ministero degli Interni tedesco mette in guardia politici e opinionisti che in Germania hanno posizioni contro l'estrema destra: rischiano di essere "ricercati dai loro oppositori politici, inseriti in liste e denunciati su internet".

"Sempre più personaggi pubblici, funzionari, iniziative dei cittadini e media, nonché individui che si occupano in modo critico dell'estremismo di destra sono oggetto di questa procedura", dice alla Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz) un portavoce del ministero, spiegando che le liste di proscrizione dell'estrema destra non sono più una supposizione, ma la loro esistenza è stata provata. E sono ormai "pratica comune".

Neuer Inhalt Horizontal Line