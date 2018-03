Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 marzo 2018 19.01 12 marzo 2018 - 19:01

Era noto come il contabile di Auschwitz, e all'età di 96 anni è morto oggi l'ex ufficiale delle SS, Oskar Groening. Lo ha reso noto Spiegel on line. Groening è deceduto in ospedale.

Nel 2015, Groening era stato condannato a 4 anni di carcere per aver collaborato all'uccisione di 300 mila persone nel lager nazista. Lo scorso dicembre la Corte federale aveva ritenuto l'anziano ex ufficiale in grado di sostenere la pena, respingendo un ricorso presentato per motivi di salute dai suoi legali.

