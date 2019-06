Il numero degli abitanti negli ex Länder orientali scende al livello del 1905 con 13,6 milioni di abitanti. Lo ha reso noto oggi l'istituto Ifo di Dresda.

All'ovest invece risiedono 68 milioni di persone, mentre agli inizi del secolo nella stessa area vivevano 32 milioni.

A trent'anni dalla riunificazione della Germania nel 1989, i Länder orientali continuano a non essere attraenti per la popolazione, segnale di un problema non ancora risolto.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio